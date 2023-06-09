Події

08:40 09.06.2023

У Звягелі загинула одна людина і троє поранені внаслідок нічної атаки РФ

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У Звягелі загинула одна людина і троє поранені внаслідок нічної атаки РФ

Унаслідок нічної атаки росіян, у м. Звягель Житомирської області загинув один місцевий мешканець, троє зазнали поранень, зруйновано 1 житловий будинок, 12 пошкоджено, попередньо збито одну ракету, повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині силами ППО, за попередніми даними, збито одну ракету. Внаслідок падіння уламків у м. Звягель зруйновано 1 та пошкоджено 12 житлових будинків. Унаслідок події 1 людина загинула і 3 людини травмовані", - написав він у телеграмі.

При цьому, раніше Звягельська міська рада, цитуючи голову міста Миколу Боровця, повідомляла про шість зруйнованих будинків і десяток пошкоджених.

Проте ДСНС повідомляє про чотири зруйновані будинки і 30 пошкоджених у Житомирській області.

"Житомирщина: рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки. Вночі, в одному з міст регіону, внаслідок падіння уламків, за попередньою інформацією, зруйновано 4 будинки, пошкоджено 30. Одна людина загинула і троє травмовані", - сказано в повідомленні в телеграмі.

"Виникло загоряння пошкодженого житлового будинку та залишків зруйнованого будинку на площі 300 кв. м. О 04:46 пожежу ліквідовано. Від ДСНС залучено 14 рятувальників і 3 од. техніки", - зазначили у відомстві.

 

 

 

Теги: #житомирська_область #обстріли

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