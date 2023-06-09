Події

08:14 09.06.2023

ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

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ЗС України за добу ліквідували 1010 окупантів, 34 артсистеми і 13 БПЛА

За добу знищено 1010 окупантів, 34 артсистеми, 13 БПЛА, 28 одиниць автомобільної та спецтехніки, 24 бронемашини, 10 танків, 4 ППО і 4 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗС України в п’ятницю.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.06. 23 орієнтовно склали особового складу близько 213770 (+1010) осіб ліквідовано, танків - 3901 (+10) од, бойових броньованих машин - 7600 (+24) од, артилерійських систем - 3702 (+34) од, РСЗВ - 599 (+4) од, засобів ППО - 359 (+4) од, літаків - 314 (+0) од, гелікоптерів - 299 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3247 (+13), крилаті ракети - 1171 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6410 (+26) од, спеціальна техніка - 502 (+2)", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Дані уточнюють.

 

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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