Події

07:36 09.06.2023

Посол США в Україні: Ми об'єднуємося перед обличчям сучасних викликів і будемо разом працювати над відновленням України

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Посол США в Україні: Ми об'єднуємося перед обличчям сучасних викликів і будемо разом працювати над відновленням України

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої обговорили підтримку Херсонської області та розбудову міцного майбутнього напередодні конференції з відновлення України.

"Ми об'єднуємося перед обличчям сучасних викликів і будемо разом працювати над відновленням України. Важлива дискусія з Денисом Шмигалем про підтримку Херсонської області та можливості розбудови міцнішого майбутнього напередодні конференції з відбудови України", - написала Брінк у твіттері увечері в четвер.

 

 

 

Теги: #сша #підтримка #відновлення

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