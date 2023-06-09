Посол США в Україні: Ми об'єднуємося перед обличчям сучасних викликів і будемо разом працювати над відновленням України

Посол США в Україні Бріджит Брінк провела розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої обговорили підтримку Херсонської області та розбудову міцного майбутнього напередодні конференції з відновлення України.

"Ми об'єднуємося перед обличчям сучасних викликів і будемо разом працювати над відновленням України. Важлива дискусія з Денисом Шмигалем про підтримку Херсонської області та можливості розбудови міцнішого майбутнього напередодні конференції з відбудови України", - написала Брінк у твіттері увечері в четвер.