В Уманському районі зафіксовано два прильоти, попередньо вісім осіб постраждали

В Уманському районі Черкаської області внаслідок атаки окупантів зафіксовано 2 прильоти, повідомляють про вісьмох постраждалих, із них двоє у важкому стані, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо вісім постраждалих, двоє з них - важкі. Служби працюють. З'ясовуємо всі деталі", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер увечері.