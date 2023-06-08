Події

21:47 08.06.2023

В Уманському районі зафіксовано два прильоти, попередньо вісім осіб постраждали

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В Уманському районі Черкаської області внаслідок атаки окупантів зафіксовано 2 прильоти, повідомляють про вісьмох постраждалих, із них двоє у важкому стані, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець.

"Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Є два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо вісім постраждалих, двоє з них - важкі. Служби працюють. З'ясовуємо всі деталі", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі в четвер увечері.

 

 

 

Теги: #умань #обстріл

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