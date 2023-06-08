Події

16:12 08.06.2023

Із підтоплених територій Херсонщини евакуйовано 2154 особи, з них 120 дітей - МВС

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Із підтоплених територій Херсонщини евакуйовано 2154 особи, з них 120 дітей - МВС

Наразі з підтоплених унаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС територій евакуйовано 2154 особи, з них 120 дітей, повідомляє МВС.

В оперативній інформації про ліквідацію наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС у телеграм-каналі МВС у четвер значиться: "Наразі з підтоплених територій евакуйовано 2 154 особи (з них 120 дітей). Врятовано 484 особи (з них 28 дітей)".

За інформацією МВС, надано психологічну допомогу 188 громадянам, розгорнуто роботу дев'ять евакуаційних пунктів.

У повідомленні наголошується, що з початку робіт до Служби порятунку надійшло 801 звернення громадян.

За попередніми даними, загалом підтоплено 28 населених пунктів і 3 329 будинків на правому березі Дніпра.

 

Теги: #евакуація #херсонська_область

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