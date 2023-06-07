Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Миколаїв станом на вечір середи забезпечений питною водою, але можливість дефіциту води зберігається, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Питна вода станом на зараз є. У нас заповнені водосховища. При цьому загроза зберігається, Миколаїв може залишитися без води", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.

Окрім цього, як зазначив Кім, через руйнування Каховської ГЕС, "через теракт, вчинений Російською Федерацією, у нас є руйнування точки нульового водозабору Дніпра, це позначка, її затопило, і вона зруйнована". Як повідомив Кім, у самому Миколаєві зафіксовано збільшення рівня води на 70 см: "Загрози немає, але ми спостерігаємо за ситуацією".

"Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі", - сказав Кім. Як зазначив голова ОВА, у Снігурівській громаді 39 осіб було евакуйовано всередині населеного пункту, тобто вони розмістилися за місцем.

За його словами, зниження рівня води очікується завтра. "На жаль, у Снігурівській громаді зруйновано один міст, затоплено два, які ЗСУ щойно побудували. Коли вода зійде, можна буде сказати, чи можливе їх відновлення. Тобто зараз має місце три непрацюючі мости, стан двох, сподіваюся, буде задовільним, один - зруйнований".

За даними ОВА, вчора до Миколаєва "прибули 43 людини з підтоплених районів, ще силами волонтерів було доставлено кілька десятків людей, з них 23 були розміщені в Одесі, 6 з них залишилися тільки на ніч, потім вирушили до Києва, решта розмістилися самостійно. Сьогодні теж прибуло кілька десятків людей, це небагато, вони теж розміщені".