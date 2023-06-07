Події

19:03 07.06.2023

Українські військові користуються будь-якою можливістю для проведення додаткових навчань

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Українські військові користуються будь-якою можливістю для проведення додаткових навчань

Українські військовослужбовці користуються будь-якою можливістю для проведення додаткових навчань і посилення бойової потужності, наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Як повідомив Залужний у телеграм-каналі, ротні тактико-будівельні заняття пройшли в повному складі 214 окремого спеціального батальйону.

Головнокомандувач ЗС України опублікував відповідний відеоролик із навчання військових.

"Відпрацювали штурмові дії та взаємодію між підрозділами із залученням бронетехніки. Тренуємося, щоб бути сильнішими в бою", - зазначив командир батальйону.

 

 

 

Теги: #навчання #залужний

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