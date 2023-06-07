Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, помітний підйом води в низці районів міста - мер

Станом на 15:00 середи, 7 червня, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі міські служби працюють у посиленому режимі.

"Робимо об'їзди, готуємо техніку", - додав мер.