Події

16:05 07.06.2023

Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, помітний підйом води в низці районів міста - мер

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Рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, помітний підйом води в низці районів міста - мер

Станом на 15:00 середи, 7 червня, рівень води в акваторії Миколаєва піднявся до 77 см, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі міські служби працюють у посиленому режимі.

"Робимо об'їзди, готуємо техніку", - додав мер.

Теги: #миколаїв #рівень_води

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