Окупанти завдали авіаударів у районі Авдіївки, наступальних дій не проводили - командувач ОСГ "Таврія"

Російські окупанти не робили спроб наступу в районі м. Авдіївка Донецької області, проте завдали там низки авіаударів, повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Авдіївка. Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки", - написав Тарнавський у телеграмі.

За його словами, сили оборони України продовжують оборонну операцію і "знищують російську армію". "Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати. Робота триває", - додав Тарнавський.