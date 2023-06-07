Гроссі повідомив, що особисто очолить місію з ротації інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС наступного тижня через ситуацію з Каховською ГЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок заявив, що, зважаючи на ситуацію на Каховській ГЕС, він особисто вирушить наступного тижня на Запорізьку АЕС, де відбудеться ротація експертів агентства.

"Через події, що викликають занепокоєння після руйнування Каховської ГЕС, я очолюватиму наступну ротацію місії МАГАТЕ з підтримки та допомоги на ЗАЕС наступного тижня з посиленою командою", - написав Гроссі у твіттері.

Він зазначив, що це "вкрай важливий момент у галузі ядерної безпеки".