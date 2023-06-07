Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Протягом минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем окупантів перебували Сотницький Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Синельникове, Стариця, Вовчанськ, Уди, Зарічне, Печеніги, Новомлинськ, Дворічна, Західне, Масютівка, Лиман Перший та інші населені пункти. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що ввечері окупанти знову обстріляли аміакопровід у Куп'янському районі області.

"Зафіксовано 6 прильотів у район насосної станції біля с. Масютівка. Наразі результати проведення замірів показують, що в населених пунктах Куп'янського району аміак у повітрі відсутній", - написав Синєгубов.