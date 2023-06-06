Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях і 16 інших важливих цілей ворога.