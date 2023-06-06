Події

18:56 06.06.2023

Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

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Українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Авіація сил оборони України за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили дев'ять пунктів управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях і 16 інших важливих цілей ворога.

 

Теги: #генштаб_зсу

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