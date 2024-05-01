До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області, здійсненого ЗС РФ 1 травня, продовжує зростати, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Станом на 20.50 кількість травмованих зросла до тринадцяти осіб, серед яких: шестеро цивільних чоловіків, шестеро жінок і 11-річний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Золочева 2 людини загинули, ще 6, зокрема 11-річна дитина, постраждали.