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10:39 06.06.2023

Бої на багатьох ділянках фронту активізувалися, при цьому в лавах окупантів зростає ворожнеча - британська розвідка

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Бої на багатьох ділянках фронту активізувалися, при цьому в лавах окупантів зростає ворожнеча - британська розвідка

За останні 48 годин значно активізувалися бої на багатьох ділянках фронту російсько-української війни, зокрема й на тих, що протягом декількох місяців були переважно спокійними, йдеться у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"Водночас ворожнеча між ПВК "Вагнер" і Міністерством оборони РФ досягла безпрецедентного рівня. Власник "Вагнера" Євген Пригожин уперше заявив, що армія навмисно застосувала смертоносну силу проти підрозділів "Вагнера". Після сварки "Вагнер", імовірно, затримав командира бригади російської армії", - йдеться у зведенні.

За даними розвідки, більша частина сил приватної військової компанії "Вагнер" наразі виведена з м. Бахмута Донецької області. "Оскільки в Росії не вистачає резервних частин, то наскільки "Вагнер" реагуватиме на дії Міноборони - стане ключовим фактором конфлікту найближчими тижнями", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #британська_розвідка

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