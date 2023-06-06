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10:25 06.06.2023

ГУР: Підрив дамби Каховської ГЕС - теракт, який є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських сил

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ГУР: Підрив дамби Каховської ГЕС - теракт, який є ознакою паніки путінського режиму і спробою ускладнити дії українських сил

Російські окупанти в паніці підірвали дамбу Каховського водосховища - це очевидний теракт і воєнний злочин, який стане доказом у міжнародному трибуналі, заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"6 червня 2023 року близько 2:30 ночі російські окупанти здійснили підрив греблі Каховського водосховища. Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва берега Дніпра нижче Каховського водосховища. Це беззаперечний акт екоциду та очевидний воєнний злочин, вплив якого виходить далеко за межі України і зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону", - йдеться в повідомленні.

У розвідці наголосили, що цей злочин посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків-охолоджувачів Запорізької атомної електростанції залежить від рівня води в Дніпрі.

"Цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських Сил безпеки та оборони. Він стане вагомим доказом на міжнародному трибуналі, який безсумнівно очікує на кожного причетного до здійснення воєнних злочинів на території України", - заявили в розвідці.

Головне управління розвідки нагадало, що раніше повідомляло про проведення основних робіт із мінування відразу після захоплення Каховської ГЕС. У квітні минулого року проведено додаткове мінування шлюзів і опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

Раніше в ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС повністю знищена і відновленню не підлягає після підриву російськими окупаційними військами машинного залу зсередини.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалася евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що всі служби працюють для того, щоб мінімізувати наслідки нового терористичного акту РФ - підриву дамби Каховської ГЕС.

"Усі служби працюють. Скликав РНБО. Будь ласка, поширюйте тільки офіційну та перевірену інформацію", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Теги: #гур #каховська_гес

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