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22:25 05.06.2023

Кілька населених пунктів у Білгородській області російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними

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Кілька населених пунктів у Білгородській області російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними

Кілька населених пунктів у Білгородській області російська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над ними - завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"У Білгородській області тривають активні бойові дії і внутрішні масові бійки. Дійсно, частина громадян РФ, місцевих жителів зі зброєю в руках повстали проти диктатури режиму Путіна", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

У ГУР Міноборони зазначили, що інтенсивні бої там тривають.

"Зараз конкретно коментувати важко, але кілька населених пунктів окупаційна рашистська влада фактично залишила без контролю, намагаючись утримувати лише вогневий контроль над цими пунктами. Це означає - завдаючи ударів з артилерії, РСЗВ по об'єктах власної цивільної інфраструктури та місцевих жителів", - повідомив Юсов.

За інформацією розвідки, на протистояння повстанцям РФ кинула ФСБ, Росгварію, структуру МВС і також регулярні війська, армійську авіацію, артилерію, також там є "тероборона".

"Але скоріше РДК і легіон "Свобода Росії" і є та сама місцева самооборона, яка захищає власну територію, власних співвітчизників від внутрішньої окупації режиму Путіна", - сказав Юсов.

 

 

Теги: #гур #білгородська

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