Події

22:19 05.06.2023

Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії

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Саміт НАТО має бути змістовним - Зеленський після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії

Саміт НАТО має бути змістовним, тоді він стане історичним, заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

У понеділок він обговорив перспективи саміту з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

"Гарна зустріч, корисні переговори та нове посилення нашої безпеки. Я подякував за всю надану Україні оборону, підтримку й особливо ракети Storm Shadow, які проявили себе надзвичайно ефективно на передовій", - сказав Зеленський.

"Ми продовжили розмову про нову коаліцію захисту життя, коаліцію Patriot. Крок за кроком рухаємося з партнерами. До того, щоб зробити цю коаліцію такою, що працює заради життя і захисту свободи, як і всі інші наші оборонні коаліції, які вже створені", - сказав президент.

 

 

Теги: #відеозвернення #зеленський

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