Українська розвідка про гумкоридор для жителів Білгородської області: Якщо звернення надходитимуть, то Україна буде їх розглядати

Україна в належному порядку розгляне звернення жителів Білгородської області РФ про гуманітарний коридор, якщо вони надходитимуть, запевнив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Наскільки відомо, зростає підтримка серед місцевого населення. І це стосується, як людей, готових зі зброєю в руках боротися проти Путіна, так і місцевих жителів, які просять про захист у повстанців. Я переконаний, якщо відповідні звернення будуть надходити в Україну, то Україна в належному порядку буде їх розглядати", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Також він підтвердив, що українській розвідці відома інформація про те, що "Російський добровольчий корпус" захопив полонених під час операції в РФ і планує передати їх українській стороні.

"Відома ця інформація, вона оприлюднена. Як і інша інформація про певну пропозицію з боку повстанців російських до Пригожина. Давайте так скажемо: якщо російські окупанти в той чи інший спосіб опиняться на території України, то, безумовно, в рамках Женевської конвенції Україна забезпечить поводження належне з російськими військовополоненими", - сказав Юсов.

1 червня "Російський добровольчий корпус" і "Легіон Свобода Росії" оголосили про черговий рейд у Білгородській області РФ. 4 червня вони знову заявили, що з боями заходять у передмістя Шебекіно Білгородської області. 5 червня РДК заявили, що контролюють російський населений пункт Нова Таволжанка.