Недільний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області ФАБ-500 з УМПК - прокуратура

Правоохоронці документують наслідки удару, завданого ЗС РФ у неділю по території відділення "Нової пошти" в Слобідському районі Харкова.

"Попередньо, ворожого удару було завдано ФАБ-500 з УМПК", - цитує пресслужба керівника Харківської облпрокуратури.

Удар було завдано з населеного пункту Нижній Вільшанець Бєлгородської області, відстань між місцями пуску КАБ і влучанням становить близько 70 км.

Авіабомба влучила за кілька метрів від приміщення "Нової пошти" у Слобідському районі м. Харкова.

Одна людина загинула, ще дев'ятеро дістали поранення, зокрема 8-місячний хлопчик.

Знищено вісім транспортних засобів, ще п'ять пошкоджено. Виникла пожежа.

Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).