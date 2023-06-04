Події

05:28 04.06.2023

ППО ліквідувала всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ

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Українська протиповітряна оборона в ніч проти неділі ліквідувала всі ворожі цілі, якими окупанти атакували Київ, повідомляють у Київській міській військовій адміністрації.

"Сьогодні вночі рашисти атакували Україну ракетами, традиційно запущеними з району Каспію стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС та БПЛА. За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна мета не долетіла. Все, що прямувало у бік міста – ППО знищило ще на далеких підступах", - сказано у повідомленні.

Ворог атакував Україну у день Трійці.

"Другу ніч кияни не чують звуки вибухів над головою. Щира подяка нашій протиповітряній обороні за життя, що збереглися! Бережіть собі", - зазначив начальник КДВА Сергій Попко.

Теги: #рф #україна #київ #атаки

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