Події

19:54 03.06.2023

Боррель обговорив потреби України в боєприпасах із главою Міноборони Південної Кореї

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Боррель обговорив потреби України в боєприпасах із главою Міноборони Південної Кореї

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на полях безпекового саміту в Сінгапурі обговорив з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом потреби України в боєприпасах.

"Гарна зустріч із міністром оборони Кореї Лі Чон Супом. Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах", - написав Боррель у мікроблозі Твіттер.

За його словами, вони спільно працюють над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони.

 

 

 

Теги: #боєприпаси #південна_корея #боррель

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