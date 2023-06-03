Боррель обговорив потреби України в боєприпасах із главою Міноборони Південної Кореї

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на полях безпекового саміту в Сінгапурі обговорив з міністром оборони Південної Кореї Лі Чон Супом потреби України в боєприпасах.

"Гарна зустріч із міністром оборони Кореї Лі Чон Супом. Розділили тривогу з приводу триваючих провокацій КНДР і обговорили потреби України в боєприпасах", - написав Боррель у мікроблозі Твіттер.

За його словами, вони спільно працюють над створенням нового партнерства в галузі безпеки та оборони.