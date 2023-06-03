Події

12:51 03.06.2023

Зеленський висловлює співчуття у зв'язку з залізничною катастрофою в Індії

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Зеленський висловлює співчуття у зв'язку з залізничною катастрофою в Індії

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття прем'єр-міністру Індії Нарендру Моді, а також близьким загиблих у залізничній катастрофі в штаті Одіша.

"Від себе особисто та від народу України висловлюю глибокі співчуття прем'єр-міністру Нарендру Моді та всім рідним і близьким загиблих у залізничній катастрофі в штаті Одіша. Поділяємо біль вашої втрати. Бажаємо швидкого одужання постраждалим", - написав Зеленський у твіттері в суботу.

Як повідомлялося, у п'ятницю на сході Індії в штаті Одіша в районі станції Баханага сталася залізнична катастрофа. Швидкий поїзд, що йшов із Калькутти в Ченнай, зійшов із рейок після зіткнення з товарним складом і зачепив іще один швидкий поїзд. За останніми даними, кількість загиблих сягає 207 осіб, 900 людей дістали поранень.

 

Теги: #катастрофа #індія #співчуття

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