Події

11:31 03.06.2023

МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

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МВС: в Україні перевірили понад 4800 укриттів, із них 252 - зачинено

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що станом на ранок суботи було перевірено понад 4800 укриттів у країні, з них 252 зачинено, 893 - непридатні до використання, повідомляє пресслужба МВС.

"Зачиненими виявилися 252 об'єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовано. Складені акти передано відповідальним органам для усунення недоліків", - ідеться в повідомленні.

Міністр також повідомив, що ревізії укриттів проводять понад 5300 рятувальників, поліцейських і представників місцевих органів виконавчої влади.

"Такі перевірки триватимуть і надалі", - зазначив Клименко.

Теги: #укриття #перевірки

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