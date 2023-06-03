Події

08:43 03.06.2023

Українські військові знищили 10 окупантів, 3 БПЛА та 12 одиниць техніки ворога

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Українські військові знищили 10 окупантів, 3 БПЛА та 12 одиниць техніки ворога

Українські захисники знищили 10 одиниць особового складу армії агресора, 3 БПЛА, 2 танки, 1 гармату, 5 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашою авіацією в Скадовському районі завдано удару по зосередженню живої сили противника. А ракетно-артилерійськими та зенітними підрозділами завдано збитків ворожому війську в кількості 10 рашистів, 3 баражуючих боєприпасів "Ланцет", 2 танків Т-62/72, 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 5 одиниць авто та бронетехніки", - ідеться в повідомленні в телеграмі в суботу вранці.

Також повідомляється, що за минулу добу ворог тричі вдарив по прифронтових територіях тактичною авіацією.

"Двічі вдень і вже з настанням темряви ще раз атакував Бериславщину. 7 керованих авіаційних бомб спрямовано по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури прибережних громад. Пошкоджень та руйнувань зазнали приватні обійстя, адмінбудівлі, зокрема відділення пошти, сільський клуб, церкви та амбулаторія".

Окупанти 78 разів обстріляли Херсонщину та очаківський напрямок, використавши близько 330 снарядів. Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Берислав, Придніпровське, Новокаїри, Очаків, Садове, Херсон. Постраждали житлові будинки, гаражі, території та будівлі приватних підприємств. Поранено 3 цивільних.

У Музиківській громаді Херсонського району через вибух невідомого предмета на дитячому майданчику постраждали двоє дітей 13 і 10 років. Із важкими пораненнями їх госпіталізовано.

Зазначається, що в Чорному морі зменшено кількість ракетоносіїв - зараз там 2 надводних із загальним залпом до 16 "Калібрів".

"Рівень ракетної загрози для всіх регіонів України високий", - підсумували у відомстві.

 

 

 

Теги: #україна #зведення #південь

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