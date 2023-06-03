Події

02:23 03.06.2023

Понад 200 людей загинуло в залізничній катастрофі в Індії, поранених близько 900 – секретар штату Одіша

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Згідно з останніми даними, кількість загиблих у залізничній катастрофі в Індії, в штаті Одіша, становить 207 осіб, 900 жителів отримали поранення, повідомив секретар штату Прадіп Джена.

"Кількість загиблих у залізничній катастрофі збільшується. В останньому звіті Спеціальної організації, яка займається ліквідацією наслідків стихійних лих у східному індійському штаті Одіша, з місця події озвучено цифру 207. Постраждалих близько 900", - написав він у Твіттері в ніч на суботу.

Як повідомлялося, у п'ятницю на сході Індії в штаті Одіша в районі станції Баханага швидкий поїзд, що йшов з Калькутти до Ченнаї, зійшов з рейок після зіткнення з товарним складом і зачепив ще один швидкий поїзд. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.

 

Теги: #жертви #індія #аварія #залізниця

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