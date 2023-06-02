Залізнична катастрофа в Індії призвела до загибелі десятків пасажирів, 350 дістали травми

Жертвами залізничної катастрофи, яка сталася в п'ятницю на сході Індії в штаті Одіша поблизу станції Баханага, стали щонайменше 50 людей, повідомила Hindustan Times.

Ще 350 осіб дістали травми.

Швидкий поїзд, що йшов із Калькутти в Ченнаї, зійшов із рейок після зіткнення з товарним потягом і зачепив ще один швидкий поїзд. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.

Прем'єр Індії Нарендра Моді висловив співчуття у зв'язку з подією і зв'язався з міністром транспорту для з'ясування деталей.