Події

21:06 02.06.2023

Залізнична катастрофа в Індії призвела до загибелі десятків пасажирів, 350 дістали травми

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Залізнична катастрофа в Індії призвела до загибелі десятків пасажирів, 350 дістали травми

 Жертвами залізничної катастрофи, яка сталася в п'ятницю на сході Індії в штаті Одіша поблизу  станції Баханага, стали щонайменше 50 людей, повідомила Hindustan Times.

Ще 350 осіб дістали травми.

Швидкий поїзд, що йшов із Калькутти в Ченнаї, зійшов із рейок після зіткнення з товарним потягом і зачепив ще один швидкий поїзд. На місці подій триває пошуково-рятувальна операція.

Прем'єр Індії Нарендра Моді висловив співчуття у зв'язку з подією і зв'язався з міністром транспорту для з'ясування деталей.

 

 

Теги: #індія #аварія #залізниця

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