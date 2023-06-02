Події

20:12 02.06.2023

"Дія" стає компонентом українського лідерства

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"Дія" стає компонентом українського лідерства

"Дія" стає ще одним компонентом українського лідерства, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Заслуговує на увагу і те, що ми розвиваємо нашу співпрацю з Естонією та експортом рішень - наших цифрових рішень. Раніше саме з Естонії українці брали приклад у розвитку цифрових рішень А зараз ми вийшли на такий рівень, коли вже на базі нашої української "Дії" буде створено державний застосунок в Естонії", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Те, що зручно і корисно для мільйонів українців, очевидно, буде зручним і корисним для інших народів. І це ще один компонент нашого лідерства, українського лідерства", - сказав Зеленський.

"Ми обговорили з паном президентом Естонії подальшу співпрацю, зокрема у цифровізації. І, до речі, зроблю такий анонс: "Дія" допоможе розвинути державні сервіси і в інших країнах, не тільки європейських - у Латинській Америці та Африці", - сказав президент.

Теги: #зеленский #дія

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