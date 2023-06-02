Події

19:29 02.06.2023

Близько 15% тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, поки що не ідентифіковано - поліція

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Близько 15% тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, поки що не ідентифіковано - поліція

Із 449 тіл, ексгумованих на місці масового поховання під Ізюмом, залишаються не ідентифікованими 66 тіл.

"Наразі з місця масового поховання в Ізюмі вилучено 449 тіл, ідентифіковано переважну більшість осіб, залишаються не ідентифікованими 66 осіб", - цитує відділ комунікацій заступниці начальника відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Оксани Олійник.

За її словами, слідчі дії та процес ідентифікації тривають. Так, 1 червня, аналізи ДНК здали 12 жителів Ізюма.

Поліцейські просять звертатися людей, які втратили зв'язок із близькими, які під час окупації Ізюма перебували в місті.

"Якщо ваші родичі або знайомі під час окупації перебували в Ізюмі та ви втратили з ними зв'язок, звертайтеся до поліції за телефоном 102 або до найближчого територіального підрозділу", - зазначають у поліції.

Як повідомлялося, з 7 березня до 10 вересня 2022 року Ізюм був окупований ЗС РФ. Після звільнення міста від російських окупантів працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області отримали інформацію про існування місця масового поховання людей, які стали жертвами воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями країни-агресора та створеної в місті окупаційною владою. Там було виявлено близько 450 поховань імовірно цивільних і одна братська могила, в якій поховані українські військовослужбовці.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

16-23 вересня 2022 року правоохоронці провели ексгумацію на місці масового поховання. Було ексгумовано 449 тіл загиблих (серед яких 7 дітей).

Як повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов, більшість поховань безіменні, підписані тільки номерами, правоохоронцям належить встановити особи похованих і за яких обставин загинули ці люди.

 

 

Теги: #ідентифікація #захоронення #ізюм

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