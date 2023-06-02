КМДА скоординує дії служб для забезпечення роботи та доступу до укриттів

Київська міська державна адміністрація (КМДА) провела засідання постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, присвячене питанням координації дій усіх служб щодо забезпечення роботи та доступу до укриттів у столиці.

"Ініціював сьогодні засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому обговорили питання координації дій усіх служб щодо забезпечення роботи та доступу до укриттів у Києві", - повідомив мер столиці Віталій Кличко в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як інформував мер, до участі в засіданні комісії було запрошено представників Департаментів КМДА, ДСНС міста, правоохоронних органів, керівників депутатських фракцій Київради.