У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА



За останні 6 днів окупанти здійснили 6 повітряних атак на Київ, цього разу силами ППО над містом і околицями було виявлено та знищено 30 повітряних цілей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ніч на п'ятницю.

"Терор Києва повітряними атаками триває. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І щоразу ворог змінював зброю... Цього разу атака була комбінованою - дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - баражуючі боєприпаси "Shahed", - написав він у Телеграм-каналі.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом і навколо Києва силами й засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет і БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)!

"Інформація про руйнування та постраждалих відсутня", - зазначив начальник КДВА.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлені наслідки атаки.

"Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба направляється на місце", - написав мер у Телеграм-каналі.

Також за його даними, у Подільському районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.

Дані оперативного зведення збираються й уточнюються.

