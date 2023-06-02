Події

05:20 02.06.2023

У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА

2 хв читати
У повітряному просторі над Києвом та околицями силами ППО виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу - КМВА


За останні 6 днів окупанти здійснили 6 повітряних атак на Київ, цього разу силами ППО над містом і околицями було виявлено та знищено 30 повітряних цілей, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в ніч на п'ятницю.
"Терор Києва повітряними атаками триває. За останні 6 днів рашисти завдали вже 6-го повітряного удару по місту! І щоразу ворог змінював зброю... Цього разу атака була комбінованою - дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Синхронно, з різних напрямків Київ атакували БпЛА, за попередніми даними - баражуючі боєприпаси "Shahed", - написав він у Телеграм-каналі.
За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом і навколо Києва силами й засобами протиповітряної оборони було виявлено та знищено понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет і БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)!
"Інформація про руйнування та постраждалих відсутня", - зазначив начальник КДВА.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про виявлені наслідки атаки.
"Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба направляється на місце", - написав мер у Телеграм-каналі.
Також за його даними, у Подільському районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють.
Дані оперативного зведення збираються й уточнюються.
 

Теги: #київ #обстановка #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 01.06.2023
Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

21:50 01.06.2023
У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

21:17 01.06.2023
Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

Охоронець поліклініки, де люди не могли потрапити до укриття, був тверезий

14:07 01.06.2023
Голова КМВА доручив здійснити перевірки укриттів у столиці із залученням поліції, ДСНС і Муніципальної охорони

Голова КМВА доручив здійснити перевірки укриттів у столиці із залученням поліції, ДСНС і Муніципальної охорони

11:38 01.06.2023
Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

09:41 01.06.2023
У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

У Києві скасували всі заходи до Дня захисту дітей

09:25 01.06.2023
У Києві без гарячої води внаслідок ракетної атаки РФ залишилися 64 будинки

У Києві без гарячої води внаслідок ракетної атаки РФ залишилися 64 будинки

09:16 01.06.2023
У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

У Нацполіції України уточнили кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ

08:44 01.06.2023
Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

07:34 01.06.2023
У результаті ракетної атаки окупантів троє людей вбито і 12 поранених - КМВА

У результаті ракетної атаки окупантів троє людей вбито і 12 поранених - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На зустрічі "Рамштайн" ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів - Зеленський

Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки українська - Зеленський

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Зеленський закликав не допускати закриття укриттів під час обстрілів

У Києві затримано трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медзакладу, де через закрите укриття загинула дитина

ОСТАННЄ

На зустрічі "Рамштайн" ухвалять рішення про механізм підготовки українських пілотів - Зеленський

Війна на нашій землі, тому формула миру може бути тільки українська - Зеленський

Готуємо оборонні та політичні рішення на шляху в ЄС і НАТО - Зеленський

Нідерланди мають намір закупити десятки танків Leopard 1 для України

Російські війська упродовж дня вісім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області

Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

Польща допоможе Україні підготувати пілотів для літаків F-16

Зеленський і Макрон підтвердили свою домовленість допомогти захистити українців від російських ударів шляхом підтримки можливостей ППО

Президент Румунії підтримує майбутнє України в НАТО

ООН: РФ обмежила реєстрацію суден у рамках "зернової угоди" через ситуацію з експортом аміаку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА