"Metro Україна" встановила дефібрилятори в усіх торговельних центрах мережі, які працюють

Компанія "Metro Україна" встановила автоматичні зовнішні дефібрилятори (АЗД) у всіх торговельних центрах мережі, що працюють, повідомила пресслужба ритейлера агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цей проєкт важливий для нас, адже людське життя - це найцінніший скарб, який ми маємо зберегти в будь-яких умовах. Ми раді бути першою фуд-ритейл компанією в Україні, яка забезпечує такий рівень домедичної допомоги", - наведено у релізі слова генеральної директорки "Metro Україна" Олени Вдовиченко.

Уточнюється, що проєкт зі встановлення АЗД розпочато у 2020 році, наразі вони доступні в торговельних центрах мережі в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Тернополі, Луцьку та Чернігові.

Серцево-судинні хвороби щороку стають найпоширенішою причиною смерті в Україні. Через серцеві напади більшість людей помирають, навіть не доїхавши до лікарні. У таких ситуаціях час має вирішальне значення, адже, за даними МОЗ, допомога, надана в перші чотири хвилини серцевих нападів, збільшує ймовірність виживання на 30%.

Як повідомили в релізі, у травні 2023 року в усіх відкритих торговельних центрах Metro понад 350 співробітників пройшли тренінги з першої медичної допомоги та використання дефібриляторів.

"Метро Кеш енд Кері Україна" заснована у 2003 році. Об'єднує 23 класичних центри оптової торгівлі Metro Cash&Carry в Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі та Житомирі, а також три магазини смарт-формату в Тернополі, Луцьку та Чернігові.

За даними компанії, обсяг її продажу за підсумками 2021/2022 фінансового року (жовтень 2021 року - вересень 2022-го) становить EUR730 млн.

"Метро Кеш енд Кері Україна" входить до складу Metro Group, однієї з провідних міжнародних торговельних компаній.