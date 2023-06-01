Події

16:01 01.06.2023

Волонтери ТЧХУ чергують цілодобово для надання допомоги постраждалим від ракетних атак

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Волонтери ТЧХУ чергують цілодобово для надання допомоги постраждалим від ракетних атак

Волонтери загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) чергують у Києві цілодобово й оперативно виїжджають на місця, які зазнали російських ракетних атак, для допомоги екстреним службам і постраждалим. Так було і минулої ночі.

"Волонтери Загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста, які цілодобово чергують у столиці, оперативно виїхали на місце події для допомоги постраждалим та екстреним службам", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Волонтери ТЧХУ розгорнули намет, де надавали першу медичну та психологічну допомогу постраждалим.

Як повідомлялося, уночі 1 червня російські окупанти атакували столицю України балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого бомбосховища. Дістали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці. Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Теги: #допомога #обстріл #тчху #деснянський

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