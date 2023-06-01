Події

15:24 01.06.2023

Зеленський у Кишиневі обговорив із главою Єврокомісії гарантії безпеки та зняття експортних обмежень на українську агропродукцію

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Кишиневі в межах саміту Європейської політичної спільноти з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"У межах участі в саміті Європейської політичної спільноти зустрівся з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Підняли тему безпекових гарантій, які наша країна прагне отримати перед набуттям повноправного членства в НАТО. Крім того, наголосив на необхідності безумовного зняття експортних обмежень на українську аграрну продукцію", - написав Зеленський у твіттері.

Сторони також обговорили конкретні шляхи реалізації української Формули миру та консолідацію світової підтримки мирної ініціативи України.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, під час зустрічі з фон дер Ляєн він наголосив, що Україна близька до виконання рекомендацій Європейської комісії для початку перемовин щодо вступу до Євросоюзу й очікує представлення в червні проміжної оцінки прогресу на шляху євроінтеграції.

Крім того, глава держави відзначив незмінну підтримку України з боку Євросоюзу, зокрема з перших днів повномасштабної російської агресії.

Теги: #агропродукція #зеленський #ляєн

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