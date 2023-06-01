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14:54 01.06.2023

Зерновий коридор припинив роботу через безпідставну відмову російської сторони - Мінвідновлення

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Зерновий коридор припинив роботу через безпідставну відмову російської сторони - Мінвідновлення

Спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня через чергову безпідставну відмову російської делегації реєструвати флот, який входить, до участі в ініціативі, повідомила пресслужба Міністерства відновлення.

"Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ", - повідомило відомство.

За інформацією Мінвідновлення, протягом 30 і 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно на порт "Чорноморськ", тоді як інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській ініціативі 10 суден на три порти.

Українська делегація надіслала листа до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу у складі трьох інспекційних команд і дев'яти інспекцій на день, як того вимагають процедури СКЦ. Українські інспектори перебувають у СКЦ і готові негайно розпочати роботу в разі відновлення реєстрації суден.

Українська сторона висловила сподівання, що партнери з ініціативи "знайдуть рішення і припинять цей шантаж Росією всього світу".

"Адже значення "зернової ініціативи" вже доведено світовим продовольчим ринком і світ не повинен мовчати", - написали члени української делегації у зверненні.

Теги: #рф #призупинення #зернова_ініціатива

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