ДСНС і поліція спонтанно перевірятимуть доступ до укриттів

Співробітники ДСНС і Національної поліції здійснюватимуть спонтанні перевірки доступу до укриттів, повідомила керівниця департаменту комунікації МВС України Мар'яна Рева.

"Кожне укриття має свого власника. ДСНС координує цю роботу. Для того, щоб не допустити такого (ситуації з закритим укриттям під час повітряної тривоги - ІФ-У) у майбутньому, ми проводитимемо спільні рейди ДСНС і поліції, щоб перевірити всі укриття", - сказала Рева в четвер в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила: "Ці рейди будуть спонтанними. Тому ще раз звертаємося до всіх власників укриттів: забезпечте безперешкодний доступ і будьте впевнені в тому, що люди, яких ви призначили відповідальними за ці укриття, також розуміють усю важливість цієї проблеми".

За її словами, МВС звертається до громадян із проханням повідомляти в поліцію про укриття, які закриті під час повітряної тривоги.