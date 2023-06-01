Події

11:36 01.06.2023

ДСНС і поліція спонтанно перевірятимуть доступ до укриттів

1 хв читати
ДСНС і поліція спонтанно перевірятимуть доступ до укриттів

Співробітники ДСНС і Національної поліції здійснюватимуть спонтанні перевірки доступу до укриттів, повідомила керівниця департаменту комунікації МВС України Мар'яна Рева.

"Кожне укриття має свого власника. ДСНС координує цю роботу. Для того, щоб не допустити такого (ситуації з закритим укриттям під час повітряної тривоги - ІФ-У) у майбутньому, ми проводитимемо спільні рейди ДСНС і поліції, щоб перевірити всі укриття", - сказала Рева в четвер в ефірі національного телемарафону.

Вона наголосила: "Ці рейди будуть спонтанними. Тому ще раз звертаємося до всіх власників укриттів: забезпечте безперешкодний доступ і будьте впевнені в тому, що люди, яких ви призначили відповідальними за ці укриття, також розуміють усю важливість цієї проблеми".

За її словами, МВС звертається до громадян із проханням повідомляти в поліцію про укриття, які закриті під час повітряної тривоги.

Теги: #укриття #перевірки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 01.06.2023
Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

Голови РДА відповідальні за доступність та обладнання укриттів - Кличко

11:13 01.06.2023
У київській поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії

У київській поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії

10:03 01.06.2023
Поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві, біля входу до якого загинули люди

Поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві, біля входу до якого загинули люди

08:44 01.06.2023
Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

Фахівці КМДА з'ясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці в Деснянському районі

17:09 29.05.2023
КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

КМДА: Під час обстрілів у столичному метро вночі укривалися понад 9 тис. осіб, удень - 41 тис.

11:34 19.05.2023
У Києві розробляють план масового будівництва укриттів - Кличко

У Києві розробляють план масового будівництва укриттів - Кличко

12:19 17.05.2023
Балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів Києва - КМВА

Балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів Києва - КМВА

12:57 26.04.2023
За підтримки ТЧХУ в Херсоні встановлять 10 укриттів у місцях скупчення людей

За підтримки ТЧХУ в Херсоні встановлять 10 укриттів у місцях скупчення людей

19:13 10.04.2023
НБУ затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг

НБУ затвердив порядок здійснення перевірок небанківських постачальників платіжних послуг і постачальників обмежених платіжних послуг

07:07 01.03.2023
У США поки не знайшли свідчень нецільового використання допомоги, що виділяється Україні

У США поки не знайшли свідчень нецільового використання допомоги, що виділяється Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

Зеленський і Санду обговорили інфраструктурні проєкти та євроінтеграцію

Поліція відкрила справу через закрите бомбосховище в Києві, біля входу до якого загинули люди

Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови

ОСТАННЄ

Мережа АТБ відкриває четвертий магазин у Бучі після деокупації міста

Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою

Кличко просить Офіс президента відсторонити голову Деснянської РДА

Окупанти обстріляли Нікополь, поранені два місцевих жителя

В Україні в найближчі дві доби короткочасні дощі, місцями грози

СБУ затримала російського "крота" в лавах ЗСУ, який збирав інформацію про західне озброєння і ППО

РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про проведення нової операції на території РФ

Ігнат про атаку "Іскандерами" по Києву: Противник хоче напасти зненацька, щоб ППО не змогла зреагувати

Автомобільні пункти пропуску України з Румунією працюватимуть за новими правилами

Окупанти доручили наступ в Україні Кадирову після виведення ПВК "Вагнер" із Бахмута - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА