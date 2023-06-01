Ворог атакував уночі Київ крилатими ракетами балістичного типу
Російські окупаційні війська атакували вночі Київ крилатими ракетами балістичного типу, повідомила пресслужба Київської військової адміністрації.
"Перший день літа... Ця атака пов'язана із застосуванням агресором імовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети в Київ полетіли не з літаків. Попередньо це були крилаті ракети та балістичного типу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що остаточно кількість і тип зброї визначать Повітряні сили.
За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.
Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.
У КМВА наголосили, що балістичні ракети відлітають дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди.
"Тому заздалегідь готуйте необхідні речі та мінімізуйте час збору і переходу в укриття! Бережіть себе та близьких!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.