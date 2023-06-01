Події

07:16 01.06.2023

Ворог атакував уночі Київ крилатими ракетами балістичного типу

1 хв читати
Ворог атакував уночі Київ крилатими ракетами балістичного типу

Російські окупаційні війська атакували вночі Київ крилатими ракетами балістичного типу, повідомила пресслужба Київської військової адміністрації.

"Перший день літа... Ця атака пов'язана із застосуванням агресором імовірно оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування. Тому ракети в Київ полетіли не з літаків. Попередньо це були крилаті ракети та балістичного типу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що остаточно кількість і тип зброї визначать Повітряні сили.

За наявною інформацією, усі виявлені повітряні цілі були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

У КМВА наголосили, що балістичні ракети відлітають дуже швидко. Час від оголошення тривоги до підльоту ракети йде на секунди.

"Тому заздалегідь готуйте необхідні речі та мінімізуйте час збору і переходу в укриття! Бережіть себе та близьких!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

 

 

 

Теги: #київ #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 01.06.2023
У результаті ракетної атаки окупантів уже 6 вбитих і 20 поранених

У результаті ракетної атаки окупантів уже 6 вбитих і 20 поранених

04:27 01.06.2023
Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

04:13 01.06.2023
З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

З Дніпровського та Деснянського районів госпіталізували 7 постраждалих

04:07 01.06.2023
Серед трьох загиблих у Деснянському районі двоє дітей

Серед трьох загиблих у Деснянському районі двоє дітей

03:58 01.06.2023
Кількість жертв російської атаки збільшилася до трьох людей, четверо поранено

Кількість жертв російської атаки збільшилася до трьох людей, четверо поранено

03:52 01.06.2023
У Києві пролунала серія вибухів, у Дніпровському районі від уламків БпЛА спалахнув автомобіль, а у Деснянському пошкоджено поліклініку

У Києві пролунала серія вибухів, у Дніпровському районі від уламків БпЛА спалахнув автомобіль, а у Деснянському пошкоджено поліклініку

15:17 31.05.2023
Пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві поки що перебуває на обліку як пам'ятка національного значення - відповідь на петицію

Пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві поки що перебуває на обліку як пам'ятка національного значення - відповідь на петицію

14:41 31.05.2023
Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

08:22 31.05.2023
У Києві тимчасово змінено маршрут автобусів №114

У Києві тимчасово змінено маршрут автобусів №114

14:35 30.05.2023
"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

"ДТЕК" повідомив про аварійне відключення світла в центрі Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ракетної атаки окупантів уже 6 вбитих і 20 поранених

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

Число поранених внаслідок ворожої атаки збільшилося до 14, дев'ятьох з них госпіталізували

Серед трьох загиблих у Деснянському районі двоє дітей

ОСТАННЄ

РФ знову атакувала Україну "Іскандерами", ППО ліквідувала 10 із 10

Окупанти продовжують перетворювати Енергодар на військово-логістичну базу

У Львові школяр потрапив до реанімації із вогнепальним пораненням

У Вовчанську загасили пожежу на ринку, що виникла через ворожі обстріли

1 червня: Яке сьогодні свято

У Деснянському районі попередньо загинула одна людина, троє поранених унаслідок падіння уламків БПЛА

ЗСУ ліквідували російський ударний БпЛА "Ланцет"

Зеленський подякував США за новий оборонний пакет на суму $300 млн

Макрон припускає невидачу Путіна для Гааги заради переговорів про мир

Стефанчук відвідає з робочим візитом Литву 1-2 червня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА