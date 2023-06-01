Події

00:58 01.06.2023

Макрон припускає невидачу Путіна для Гааги заради переговорів про мир

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Макрон припускає невидачу Путіна для Гааги заради переговорів про мир

Президент Франції Емманюель Макрон припустив, що російського лідера Володимира Путіна, можливо, не вдасться заарештувати та видати Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, якщо з ним доведеться вести переговори про мир, передає видання The Guardian,

Як зазначається, Макрон заявив про це у виступі перед самітом Європейської політичної спільноти у Молдові.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів (України та Росії – ІФ-У), то питання буде в арбітражі між судом та переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, які є де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом", – сказав французький лідер.

"Ви можете поставити себе в таке становище, коли ви скажете: "Я хочу, щоб ви сіли до в'язниці, але ви єдиний, з ким я можу вести переговори", - додав він. 

Теги: #україна #путін #гаага #макрон

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