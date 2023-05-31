Події

21:08 31.05.2023

Розмова Залужного і Міллі: Серед пріоритетних потреб України - далекобійні снаряди

1 хв читати
Розмова Залужного і Міллі: Серед пріоритетних потреб України - далекобійні снаряди

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі подальші поставки озброєння.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил зі звільнення української території та можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - написав Залужний у телеграм-каналі ввечері в середу.

Також головнокомандувач зазначив, що проінформував про масовані ворожі атаки крилатими та балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем і винищувачів F-16", - наголосив він.

Домовилися підтримувати діалог і надалі, додав він, подякувавши генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.

 

 

 

Теги: #розмови #міллі #залужний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:09 29.05.2023
Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

Сили ППО знищили всі випущені ворогом по Київщині 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К" - Залужний

08:53 29.05.2023
Українські захисники знищили 37 крилатих ракет із 40 пущених по Україні в ніч на 29 травня

Українські захисники знищили 37 крилатих ракет із 40 пущених по Україні в ніч на 29 травня

09:55 27.05.2023
Залужний: Настав час повертати своє

Залужний: Настав час повертати своє

17:36 25.05.2023
Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів - полковник ЗСУ

Залужний продовжує планувати звільнення українських земель від окупантів - полковник ЗСУ

10:37 23.05.2023
Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

Залужний привітав українських морпіхів із професійним святом

19:00 22.05.2023
На благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ виставлять прапор, підписаний Валерієм Залужним

На благодійному аукціоні на підтримку ЗСУ виставлять прапор, підписаний Валерієм Залужним

20:35 20.05.2023
Заступниця міністра оборони спростувала інформацію про нібито зникнення Залужного

Заступниця міністра оборони спростувала інформацію про нібито зникнення Залужного

20:35 19.05.2023
Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

Залужний про розмову з Міллі: Подякував за комплекси Patriot і відзначив їхню ефективну роботу, у пріоритеті - додаткові системи ППО

12:46 18.05.2023
Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

08:29 13.05.2023
Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Існує потреба в 30 тис. учителів для роботи на майбутніх деокупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей - Лісовий

У Росії змінюють імена та дати народження незаконно депортованим українським дітям - Верещук

Зеленський призначив голову Одеської ОВА

ОСТАННЄ

ГК "Прометей" у рамках лізингової програми ОТП банку придбала службові машини

США оголосили про новий пакет допомоги для України, до якого увійдуть боєприпаси для Patriot, системи Stinger, ЗРК Avenger

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним арешт Князєва, але знизила розмір застави

Міноборони України замовило у компанії Quantum Systems 300 безпілотників Vector

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

"Метінвест" від початку війни передав захисникам 450 систем резервного живлення, акумуляторів, портативних зарядних пристроїв

За добу на бахмутському напрямку було два бойові зіткнення

Російські окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду в Дніпропетровській області

Російські війська обстріляли селище в Білозерському районі Херсонської області, загинула людина

У "Дії" впроваджено можливість вносити зміни в повідомлення на основі будпаспорта

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА