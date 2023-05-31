Розмова Залужного і Міллі: Серед пріоритетних потреб України - далекобійні снаряди

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обговорив із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі подальші поставки озброєння.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Розповів про обстановку на фронті, подальші плани Збройних Сил зі звільнення української території та можливі дії противника. Приділили увагу питанню постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів. Серед пріоритетних потреб - далекобійні снаряди", - написав Залужний у телеграм-каналі ввечері в середу.

Також головнокомандувач зазначив, що проінформував про масовані ворожі атаки крилатими та балістичними ракетами, ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

"Важливо працювати над посиленням протиповітряної оборони України за рахунок додаткових систем і винищувачів F-16", - наголосив він.

Домовилися підтримувати діалог і надалі, додав він, подякувавши генералу Міллі за послідовну і непохитну підтримку України.