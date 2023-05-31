У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів ліквідованого особового складу - українська розвідка

У Курську і Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу та зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Площа кожного об'єкта - понад 4000 квадратних метрів. До комплексів входитимуть: пункти проведення слідчих дій та досліджень над тілами; рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць; склади з трунами та іншими похоронними декораціями; скорботна зала", - ідеться в повідомленні розвідки.

Зазначається, що закладена вартість будівництва комплексу в Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську - понад 800 мільйонів рублів. Водночас вартість рефрижераторного обладнання оцінюється більш ніж у мільярд рублів для кожного комплексу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що РФ уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

"Будівництво зазначених комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих", - ідеться в повідомленні.

ГУР Міноборони України також нагадало, що кожен російський солдат, який не скоював воєнних злочинів, має можливість здатися в полон. В іншому випадку на нього чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.