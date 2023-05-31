Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

Унаслідок ворожого обстрілу Широкої Балки Херсонської області постраждала трирічна дитина - осколком скла дівчинці поранило голову, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Херсонщини постраждала мала дитина. Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення дістала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Дівчинку госпіталізували в Херсон. "Наразі лікарі надають дитині необхідну медичну допомогу", - повідомив Прокудін.