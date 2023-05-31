Події

13:59 31.05.2023

Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

1 хв читати
Через російський обстріл Херсонщини постраждала 3-річна дитина

Унаслідок ворожого обстрілу Широкої Балки Херсонської області постраждала трирічна дитина - осколком скла дівчинці поранило голову, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Херсонщини постраждала мала дитина. Сьогодні в обід російська артилерія гатила по Широкій Балці. Окупанти прицільно вдарили по житловому будинку. Через обстріл поранення дістала 3-річна дитина. Уламками скла дівчинці поранило голову", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Дівчинку госпіталізували в Херсон. "Наразі лікарі надають дитині необхідну медичну допомогу", - повідомив Прокудін.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 31.05.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

Унаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини в середу вранці поранено 8-річну дитину

09:46 31.05.2023
Унаслідок ворожих обстрілів Херсона одна людина дістала поранення - МВА

Унаслідок ворожих обстрілів Херсона одна людина дістала поранення - МВА

08:38 31.05.2023
Ворог за добу випустив 219 снарядів по Херсонській області, п’ятеро поранених

Ворог за добу випустив 219 снарядів по Херсонській області, п’ятеро поранених

08:24 30.05.2023
За добу противник 52 рази обстріляв Херсонську область, є загиблий

За добу противник 52 рази обстріляв Херсонську область, є загиблий

13:48 29.05.2023
Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

12:55 29.05.2023
Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

08:21 29.05.2023
Ворог за добу випустив 300 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

Ворог за добу випустив 300 снарядів по Херсонській області, одна людина поранена

07:36 29.05.2023
Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

Херсонводоканал отримав силові модулі перетворювачів частоти та мотопомпи як гуманітарну допомогу

07:14 29.05.2023
В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

В Одеській області в результаті атаки РФ уламки збитого "шахеда" впали на територію порту

04:12 29.05.2023
У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

У Подільському районі столиці внаслідок атаки РФ пошкоджено дах приватного будинку - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

У Чорному морі перебувають три ракетоносії РФ із загальним залпом 16 "Калібрів"

ЗС України за добу ліквідували 470 окупантів, 32 БПЛА і 15 артсистем

Глава МАГАТЕ запропонував 5 принципів безпеки Запорізької АЕС

Аварійне відключення е/е у вівторок залишило без світла майже 2 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

Пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті в Києві поки що перебуває на обліку як пам'ятка національного значення - відповідь на петицію

СБУ повідомила про підозру чотирьом блогерам, які оприлюднили роботу ППО під час удару ворога по Києву 16 травня

Проїзд Гаванським мостом у Києві відкриють до вечора середи - мер

Молдова закриє свій повітряний простір для цивільних літаків на час саміту Європейського політичного співтовариства

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів ліквідованого особового складу - українська розвідка

"ДТЕК" усунув наслідки негоди на Дніпропетровщині

Посол Великої Британії: Допомагати Україні виграти у війні - найкращий спосіб захистити українських дітей нині та в майбутньому

САП і НАБУ викрили злочинну схему реалізації на ДП "Укрспирт" пального за завищеними цінами, збитки - понад 55 млн грн

Перші дні літа в Україні будуть спекотними, місцями короткочасні дощі з грозами

Костін: Разом із МКС встановлюємо всю командну вертикаль причетних до викрадення українських дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА