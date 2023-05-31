Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждав мирний житель

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік. По смт Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі в середу.

Він також повідомив, що ворожими обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння в Безруках і квартиру в Новоосиновому.