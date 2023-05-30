Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед західних країн немає ознак втоми від допомоги Україні, повідомляє CNN.

Під час заходу в Осло (Норвегія) генсек НАТО наголосив, що підтримка України посилюється.

"Усі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах щодо нашої спроможності надавати підтримку (Україні – ІФ-У). Поки що ми цього не бачимо", - сказав Столтенберг.

Глава НАТО заявив, що, як і раніше, існує "сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО і в Європі, і у США".

Столтенберг додав, що, незважаючи на "різні голоси та думки" з питання підтримки України, залишається "політична воля підтримувати Україну".