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19:26 30.05.2023

Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

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Генсек НАТО: Західні країни не втомилися надавати допомогу Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед західних країн немає ознак втоми від допомоги Україні, повідомляє CNN.

Під час заходу в Осло (Норвегія) генсек НАТО наголосив, що підтримка України посилюється.

"Усі уважно стежать за ознаками втоми в наших демократіях, у країнах НАТО та партнерах щодо нашої спроможності надавати підтримку (Україні – ІФ-У). Поки що ми цього не бачимо", - сказав Столтенберг.

Глава НАТО заявив, що, як і раніше, існує "сильна міжпартійна підтримка серед союзників по НАТО і в Європі, і у США".

Столтенберг додав, що, незважаючи на "різні голоси та думки" з питання підтримки України, залишається "політична воля підтримувати Україну".

Теги: #нато #столтенберг

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