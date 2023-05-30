Події

19:14 30.05.2023

Окупанти обстріляли Ківшарівку і Вовчанськ на Харківщині, поранено пенсіонера

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Окупанти обстріляли Ківшарівку і Вовчанськ на Харківщині, поранено пенсіонера

Російські окупаційні війська у вівторок, 30 травня, обстріляли Вовчанськ, за попередніми даними з мінометів, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець", - ідеться в повідомленні.

Крім того, близько 15:00 окупанти завдали удару по Ківшарівці. За попередніми даними, вони використали керовану авіабомбу ФАБ-250. унаслідок цього було пошкоджено багатоповерховий будинок.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

 

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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