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14:14 30.05.2023

ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

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ВР має намір надати можливість військовим мати 40 відпускних днів за рік - нардеп

Верховна Рада має намір надати можливість військовослужбовцям мати 40 днів відпустки протягом року, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За відповідний законопроєкт проголосували в першому читанні 333 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у вівторок, написав Гончаренко в телеграмі.

"Офіційно - 40 днів! Дозволяється відпустка 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами. Кожна із зазначених відпусток надається без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець", - зазначив народний депутат.

За словами Гончаренка, у другому читанні та в цілому законопроєкт Верховна Рада може ухвалити найближчими тижнями.

 

Теги: #рада #відпустка #зсу

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