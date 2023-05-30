У Чорному морі перебувають 4 російські ракетоносії із загальним залпом до 34 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Станом на 11:30 вівторка, 30 травня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, з них чотири носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 34 ракет, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"В Азовському морі - один ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до семи ворожих кораблів, із них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до чотирьох ракет", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 18 суден у бік Азовського моря та 20 суден у бік Чорного моря, з яких дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.