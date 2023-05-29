У Подільському районі Києва є постраждалий унаслідок падіння осколків

Одна людина постраждала і була госпіталізована в Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків ракет, випущених російськими окупантами та збитих силами протиповітряної оборони в небі над українською столицею, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - написав Кличко в телеграмі в понеділок.

Він також повідомив, що в Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. "Служби прямують на місце", - написав Кличко.

Раніше мер повідомив про падіння уламків збитої ракети на проїжджу частину в Оболонському районі міста. Пізніше він додав, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці" і що уламки вже гасять.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху двоповерхового будинку, що виникла в Подільському районі Києва. Наразі її вже локалізовано.