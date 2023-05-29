Події

12:14 29.05.2023

У Подільському районі Києва є постраждалий унаслідок падіння осколків

1 хв читати

Одна людина постраждала і була госпіталізована в Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків ракет, випущених російськими окупантами та збитих силами протиповітряної оборони в небі над українською столицею, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці", - написав Кличко в телеграмі в понеділок.

Він також повідомив, що в Подільському районі столиці уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. "Служби прямують на місце", - написав Кличко.

Раніше мер повідомив про падіння уламків збитої ракети на проїжджу частину в Оболонському районі міста. Пізніше він додав, що "екстрені служби виїхали за викликом поблизу центру столиці" і що уламки вже гасять.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху двоповерхового будинку, що виникла в Подільському районі Києва. Наразі її вже локалізовано.

Теги: #постраждалий #подільський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:55 21.05.2023
Житель села під Ізюмом підірвався на вибухонебезпечному предметі у дворі свого будинку

Житель села під Ізюмом підірвався на вибухонебезпечному предметі у дворі свого будинку

06:51 15.05.2023
Один із постраждалих під час обстрілу с. Приморське помер у лікарні

Один із постраждалих під час обстрілу с. Приморське помер у лікарні

15:23 10.05.2023
Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

19:35 04.05.2023
Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

Поблизу села Погонівка на кордоні Харківської та Донецької областей знову на міні підірвався трактор, тракториста госпіталізовано

07:38 01.04.2023
Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху гранати у Львові

Одна людина загинула, ще одна постраждала внаслідок вибуху гранати у Львові

09:00 28.03.2023
Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

20:36 27.03.2023
Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

Окупанти атакували Нікопольський район дронами-камікадзе, одна людина постраждала

09:06 05.02.2023
Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

21:49 27.01.2023
Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

Окупанти обстріляли Запоріжжя, на одному з об'єктів інфраструктури пожежа, госпіталізовано одну людину

23:44 07.01.2023
Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

ОСТАННЄ

"Вікімедіа Україна" планує офлайн-зустріч для освітян у липні

Окупанти вдарили "Іскандером" по Ківшарівці, постраждали 6 осіб, зокрема вагітна і двоє дітей - Синєгубов

Україна незабаром переможе, Європа вже готується допомагати у відновленні та інтеграції - фон дер Ляєн на Biennale Architettura 2023

За попередніми даними, збито всі повітряні цілі, які атакували Київ, - КМВА

Київ у понеділок атакували близько 10 ракет "Іскандер" - Ігнат

Дніпропетровська ОВА: Окупанти обстріляли Покровську громаду, загинула одна людина, дев'ять поранені, зокрема дитина

У найближчі два дні на більшій частині території України очікуються короткочасні дощі, температура 23-25°

За попередніми даними, ворог під час атаки на Київ застосував балістичні ракети "Іскандер"

Уламки збитих ракет упали в Подільському та Оболонському районах Києва, у Подільському горить дах будинку - військова адміністрація

СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА