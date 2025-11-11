Інтерфакс-Україна
Події
08:18 11.11.2025

Один поранений і ушкодження енергетичної та залізничної інфраструктури ворожими дронами в Одеській області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина зазнала поранень внаслідок масованої нічної атаки ворожих БпЛА, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм-каналі у вівторок вранці.

"Уночі ворог масовано атакував південь регіону ударними безпілотниками. Попри активну роботу сил ППО, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури. Внаслідок ударів на кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, які оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено депо "Укрзалізниці" та адміністративні будівлі. За попередньою інформацією, на жаль, одна людина отримала осколкові поранення. Медиками надано необхідну медичну допомогу", - написав Кіпер у Телеграм.

 

Теги: #постраждалий #одеська #бпла_рф #атаки

