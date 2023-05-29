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12:02 29.05.2023

СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

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СБУ затримала ексдепутата-комуніста Запорізької міськради, який наводив російські ракети на своє місто

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Запоріжжі агента держави-агресора, за наведенням якого російські загарбники завдали серії ракетних ударів по місту у квітні та травні поточного року, внаслідок чого загинули троє місцевих жителів, зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено промислове підприємство.

"Ворожим поплічником виявився палкий прихильник комунізму, який 2001 року отримав 6 років в'язниці за планування державного перевороту в Україні. Після виходу на волю вступив до місцевого осередку забороненої компартії та у 2015 році майже пів року був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником прокремлівських організацій "Союз радянських офіцерів" і "Безсмертний полк", - ідеться в повідомленні.

Наприкінці 2022 року його завербував кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

"Для виконання ворожих завдань російський агент сформував власну інформаторську мережу. До її складу ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він "у темну" отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім зрадник особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ворожих ударів зловмисник звітував про їхні наслідки до ФСБ", - розповіли у спецслужбі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з російською спецслужбою. Також у нього вилучено велику кількість забороненої комуністичної символіки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування щодо з'ясування всіх обставин злочину.

Теги: #сбу #затримання #запорізька_область #навідник

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