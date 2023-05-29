За минулу добу ЗС України знищили 430 одиниць особового складу окупантів, 61 БПЛА, 11 бронемашин і 10 артсистем

За минулу добу неділі, 28 травня, ЗСУ знищили 430 одиниць особового складу, 61 БПЛА, 11 бронемашин, 10 артсистем, 4 танки, 1 РСЗВ, 2 ППО, 17 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05. 23 орієнтовно особового складу - близько 207030 (+430) осіб ліквідовано, танків - 3801 (+4) од, бойових броньованих машин - 7467 (+11) од, артилерійських систем - 3435 (+10) од, РСЗВ - 575 (+1) од, засоби ППО - 331 (+2) од, літаків - 313 (+0) од, гелікоптерів - 298 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3054 (+61), крилаті ракети - 1056 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6207 (+15) од, спеціальна техніка - 453 (+2)", - повідомляє Генштаб у ранковому зведенні в понеділок на фейсбук-сторінці.