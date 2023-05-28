У Запорізькій області за минулу добу окупанти зруйнували 12 цивільних об'єктів, четверо людей поранені

У Запорізькій області за минулу добу російські окупанти поранили чотирьох мирних жителів, пошкодили 12 цивільних об'єктів, написав голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в телеграм-каналі в неділю.

"77 обстрілів за минулу добу здійснили рашисти по Запорізькій області. 21 населений пункт постраждав від ворожого вогню. Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів", - поінформував він.

Від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з БПЛА здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське. Удари з РСЗВ припали на Кам'янське та Єгорівку. 68 артилерійських обстрілів були націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села, повідомив голова ОВА.

"Чотири мирних жителя отримали мінно-вибухові травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 і 58 років, у Гуляйполі - 39-річний місцевий житель", - написав Малашко.